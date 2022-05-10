Луганск, 10 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Штат посольства ЛНР в России будет состоять из нескольких десятков человек. Об этом 10 мая заявил посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Stealth 007 Символы ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пути к своей цели: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Штат посольства будет составлять несколько десятков человек, подавляющее большинство приедут из Луганска и ЛНР. Часть людей мы, возможно, на вспомогательные должности возьмем из земляков, которые достаточно давно проживают в РФ», — передает его слова РИА Новости.

Он добавил, что будущие дипломаты ЛНР в РФ прошли обучение в Дипломатической академии МИД РФ.

«Сейчас они … проходят соответствующую подготовку, обучение, документальный процесс для того, чтобы приехать уже в Москву и полноценно выполнять обязанности в качестве консулов, вице-консулов, секретарей посольства, специалистов по экономическим вопросам», — отметил он.