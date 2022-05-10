Рига, 10 мая, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Коалиция правящих партий Латвии приняла решение поддержать поправки к закону, позволяющие устранить юридические препятствия для сноса памятника солдатам Советской армии в парке Победы в Риге. Об этом 10 мая пишет Delfi.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Поправки будут приняты 12 мая. Лидер нацблока Райвис Дзинтарс заявил, что после устранения законодательных препятствий правящая коалиция рассчитывает на политрешимость Рижской думы для окончательного разрешения данного вопроса.

Он добавил, что законопроект позволит местным властям принимать аналогичные решения по сносу советских памятников.