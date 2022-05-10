Токио, 10 мая, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Решение о возможном саммите с правительством нового президента Южной Кореи Юн Сок Еля пока не принято властями Японии, которые при этом собираются взаимодействовать с южнокорейской стороной. Об этом 10 мая сообщил пресс-конференции генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Как указал генсек кабинета министров Японии, японо-южнокорейские отношения нужно развивать и взять при этом за основу выстроенные с 1965 года «дружбу и взаимное сотрудничество», так как в этот период между двумя странами были «нормализованы дипломатические отношения».

«Мы с нетерпением ожидаем руководство президента Юна», — сказал Мацуно.

В то же время, он уточнил, что на данный момент «никаких решений относительно возможного саммита между лидерами двух стран нет».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расширенные санкционные списки, введённые из-за российской спецоперации на Украине, опубликовал МИД Японии.