10 мая 2022 | Время чтения меньше минуты

Алексей Колчин, , 11:41 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области 9 мая состоялись не только парад, шествие «Бессмертного полка» и салют. Ещё там было красочное авиашоу, которое устроила пилотажная группа «Русь». Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Парад в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Бессмертный полк» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM

Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме Алексей Колчин © ИА REGNUM