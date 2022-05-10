Алексей Колчин,
10 мая 2022, 11:41 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области 9 мая состоялись не только парад, шествие «Бессмертного полка» и салют. Ещё там было красочное авиашоу, которое устроила пилотажная группа «Русь». Все подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Авиашоу пилотажной группы «Русь» в Верхней Пышме
Алексей Колчин © ИА REGNUM