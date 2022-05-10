* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:04 — REGNUM Группировка под названием «Патриотический фронт» объявила о своем существовании и борьбе против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Фронт 9 мая выпустил информационный бюллетень, в котором утверждается, что он начал вооруженную борьбу против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинциях Кабул, Газни и Герат, пишет «8 Собх».

Фронт утверждает, что в ходе первой военной операции он атаковал блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Аб-Банд провинции Газни.

В бюллетене говорится, что силы Фронта захватили деревню Атак в уезде Аб-Банд.

По данным Патриотического фронта, семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и еще четверо ранены в боестолкновениях в Аб-Банде.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни пока не дали комментариев.

Уже несколько «фронтов» заявили о своей борьбе против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и некоторые из них действительно воюют с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).