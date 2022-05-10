* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:01 — REGNUM Местные источники в провинции Панджшер (Афганистан) сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли пыткам и убили двоих детей, пишет «8Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Дети были арестованы 8 мая вместе с некоторыми гражданскими лицами в долине Абдуллахейль уезда Дара, а 9 мая их тела были переданы местным жителям.

Источники утверждают, что дети были сначала подвергнуты пыткам, а затем расстреляны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления Афганистана.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

9 мая был опубликован список мирных жителей, убитых талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере, согласно которому в уезде Дара было убито девять гражданских лиц.

Жители Панджшера заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) осуществили массовые убийства мирных жителей в уезде Дара по обвинению в сотрудничестве с Фронтом сопротивления.