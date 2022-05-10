Мариуполь, ДНР, 10 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. О том, как женщина-снайпер из числа киевских боевиков убивала мирных жителей Мариуполя, рассказала одна из жительниц города. Видеозапись ее рассказа 10 мая приводит пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

«Девятиэтажка… она разбита с той стороны с нашего двора, потому что там был снайпер. Женщина <…> В присутствии сына, жены уложила мужчину. Просто ей так захотелось», — сказала жительница Мариуполя.

Также женщина рассказала, что во время нахождения в городе украинских нацистов на их улице стояли подозрительные цистерны, в которых находилась неизвестная жидкость.

«Мы не знали, что в них: заминированы, с бензином они, не с бензином. Каждый удар, каждый снаряд мы думали: потечёт жидкость — сгорим мы в подвале или нет?» — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Золотое-5 и Первомайск в ЛНР из «Градов».