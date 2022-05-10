Нью-Йорк, США, , 08:52 — REGNUM Один из серии портретов киноактрисы Мэрилин Монро работы американского художника Энди Уорхола продан на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за $195 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На выставке «Я, Энди Уорхол». Москва Василий Иванов © ИА REGNUM

Речь идёт о портрете Shot Sage Blue Marilyn, созданном Уорхолом в 1964 году. Начальная стоимость этой картины составила $110 млн, по итогам торгов портрет был продан за $195 млн.

Эта сделка установила несколько рекордов. Работа Уорхола стала самым дорогим произведением американского искусства, когда-либо проданном на аукционе. Также портрет стал самым дорогим произведением искусства XX века.

Ранее самым дорогим произведением американского искусства считалась безымянная картина художника Жана-Мишеля Баския. Картина работы 1982 года была продана на аукционе Sotheby’s в 2017 году за $110,5 млн.