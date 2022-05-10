Екатеринбург,
10 мая 2022, 09:34 — REGNUM Екатеринбург вместе со всем прогрессивным человечеством отметил 9 мая 77-летие Великой Победы. ИА REGNUM представляет вашему вниманию фоторепортаж.
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 Парад в честь годовщины Победы -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 Парад в честь годовщины Победы -
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Парад в честь в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Знамя Победы
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Бессмертный полк» в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фейверк в честь 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Алексей Колчин © ИА REGNUM