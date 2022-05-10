Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп возмутился присуждением Пулитцеровской премии СМИ, которые, по его мнению, публикуют фейковые новости.

Трамп Wspolnotapolska.org.pl

«Почему публикующие фейки СМИ … должны получать Пулитцеровскую премию за свои абсолютно неверные сообщения о России, России, России? Это были полнейшие выдумки. Пулитцеровская премия в беспорядке», — написал он в заявлении, распространенном в соцсетях.

Пулитцеровскую премию 2022 г. в категории «Служение обществу» завоевала Washington Post за освещение штурма Капитолия 6 января 2021 г. Награды в 3-х номинациях взяла New York Times, в том числе в категории международных новостей. Премию в категории «Новости» получил коллектив Miami Herald.