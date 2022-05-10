Москва, 10 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра. Об этом 10 мая опубликовали в данных прогностической карты Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве. МИД

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение о ветре с порывами до 17 м/с в столице действует с 11:00 до 18:00 мск 10 мая, в области — с 10:00 до 19:00 мск.