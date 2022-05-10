Барнаул, , 08:29 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает улучшаться. По состоянию на 10 мая, судя по данным оперштаба региона, из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (267 353 человека, + 73 за сутки) выздоровели 257 790 человек (+86 за сутки). Также известно, что за всё время в крае погибли 8620 пациентов в коронавирусом, хотя по состоянию на 30 апреля, общее число жертв в сводке составляло 10 179 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом утверждается, что один скончался за последние сутки. Проходят лечение 943 (-13 за последние сутки). Число тестирований сократилось с 4193 до 4114 (на 79 меньше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 816 (+5 за последние сутки) и 217 147 (+66 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 67 (-1 за сутки). Из них 24 подключены к аппарату ИВЛ (+2 за сутки).

Также на Алтае выявлено уже 40 804 зараженных коронавирусом среди детей (+13 за последние сутки).

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