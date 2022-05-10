Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:28 — REGNUM Отставку премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы принял президент страны Готабая Раджапакса. Об этом 10 мая сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на секретариат главы государства.

При этом Махинда Раджапакса, являющийся братом президента Шри-Ланки, вынужден был покинуть занимаемый им пост из-за начавшихся на фоне политического кризиса, который последовал за кризисом экономическим, протестов.

Также на Шри-Ланке в данный момент сохраняется напряженная обстановка, после произошедших накануне столкновений странников правящей партии государства с оппозицией. Действие комендантского часа продлено до утра 11 мая.

Отметим, политический кризис на острове является следствием самого сильного с 1948 года, момента приобретения Шри-Ланкой независимости, ухудшения экономической ситуации, связанного с дефицитом иностранной валюты. Последнее произошло из-за ограничения потока туристов на фоне пандемии COVID-19.