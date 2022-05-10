Шри-Джаяварденепура-Котте, 10 мая, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Отставку премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы принял президент страны Готабая Раджапакса. Об этом 10 мая сообщает местная газета Daily Mirror со ссылкой на секретариат главы государства.

Шри-Ланка

При этом Махинда Раджапакса, являющийся братом президента Шри-Ланки, вынужден был покинуть занимаемый им пост из-за начавшихся на фоне политического кризиса, который последовал за кризисом экономическим, протестов.

Также на Шри-Ланке в данный момент сохраняется напряженная обстановка после произошедших накануне столкновений сторонников правящей партии государства с оппозицией. Действие комендантского часа продлено до утра 11 мая.

Отметим, политический кризис на острове является следствием самого сильного с 1948 года, с момента приобретения Шри-Ланкой независимости, ухудшения экономической ситуации, связанного с дефицитом иностранной валюты. Последнее произошло из-за ограничения потока туристов на фоне пандемии COVID-19.