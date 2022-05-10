Кабул, , 08:24 — REGNUM В уезде Маноги провинции Кунар в Афганистане подорван автомобиль, принадлежащий представительству ООН.

Теракт в Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

Еще один взрыв произошел в отделе по делам племен провинции Кунар, передает «8Собх».

Взрыв произошел во дворе ведомства, в результате чего двое сотрудников получили тяжелые ранения. В результате взрыва также уничтожен пикап талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность.

Взрывы произошли в провинции, где несколько дней назад местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об обеспечении полной безопасности.