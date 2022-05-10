Москва, , 08:23 — REGNUM Открыта регистрация для разработчиков мобильных приложений в российском магазине NashStore. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Цифровые платформы».

Разработчик мобильных приложений Jennifer 8. Lee

Создание альтернативного магазина мобильных приложений для устройств под управлением операционной системы Android было анонсировано в марте 2022 года. С 9 мая разработчики мобильных приложений получили возможность регистрации и загрузки своих программ.

Для пользователей магазин приложений NashStore будет открыт 16 мая. Загрузка магазина на мобильные устройства будет производиться посредством apk-файла.

Заявки на регистрацию в NashStore подали более 3 тысяч владельцев приложений. Среди них банки ВТБ, «Совкомбанк», «Сбербанк», Департамент информационных технологий города Москвы, интернет-магазин «Еаптека» и многие другие организации. Заявки на регистрацию также подали разработчики мобильных видеоигр из Китая, Индии и других стран.

«В условиях, когда Россия оказалась в тисках сурового прессинга со стороны западных компаний, задача общественных организаций и объединений сделать все, чтобы российский бизнес и граждане имели отечественные альтернативы», — отметил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 10 марта американская компания Google ограничила работу в России крупнейшего магазина мобильных приложений для Android-устройств Google Play.

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