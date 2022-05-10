Иркутск, 10 мая, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 10 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8639 человек, причём ни один пациент не умер за последние сутки. Это произошло впервые за эту волну пандемии.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 566 (+63 за сутки). Госпитализированы 398 (0 за сутки). В то же время выздоровели 287 810 пациентов (+95 за сутки).

Ещё 681 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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