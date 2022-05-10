Луганск, , 08:19 — REGNUM ВСУ обстреляли Золотое-5 и Первомайск из «Градов». Об этом 10 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Золотое-5 и Первомайск с применением реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (10 снарядов) и миномётов калибра 120 мм (4 мины)», — отмечается в сообщении.

В результате обстрелов 6 жилых домов получили повреждения.