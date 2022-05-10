Москва, 10 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Возможность того, что войска и временные администрации Луганской Народной Республики (ЛНР) возьмут под контроль близлежащие территории для обеспечения безопасности ЛНР не исключил 10 мая посол республики в России Родион Мирошник.

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«Я не исключаю вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Мирошник отметил, что в этом случае задачей является обеспечении безопасности территории ЛНР и добавил, что первоочередной задачей является освобождение территорий, относящихся к республике по конституции ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу подписал 9 мая президент США Джо Байден.