Братск, Иркутская область, 10 мая, 2022, 08:13 — ИА Регнум. СУ СК России по Иркутской области известило о завершении расследования уголовного дела в отношении главы Зябинского муниципального образования Братского района, обвинённой в служебном подлоге. Подробности 10 мая сообщает телеграм-канал ведомства.

Prokuror-kaluga.ru Служебный подлог

По версии следствия, в 2020 году глава муниципального образования, действуя из корыстной заинтересованности, несмотря на фактическое непроведение голосования депутатами Думы Зябинского муниципального образования, поручила подчиненному сотруднику подготовить официальный документ — решение Думы, содержащий заведомо ложные сведения о повышении ей ежемесячного оклада и установлении ежемесячного и ежеквартального денежного вознаграждения. Затем она подписала указанный документ и представила его в централизованную бухгалтерию по исполнению бюджетов поселений Братского района, которая начислила и выплатила ей денежные средства в размере около 100 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая теперь уже бывший начальник отдела развития инженерной инфраструктуры департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Комитета городского обустройства администрации Иркутска признан виновным в получении крупной взятки.

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