Брюссель, 10 мая, 2022, 08:09 — ИА Регнум. До €500 тысяч собирается выделить Еврокомиссия на реализацию инициативы, главная цель которой подразумевает «продвижение и защиту» в Казахстане основных свобод и прав человека. Это 10 мая следует из описания соответствующего гранта.

Wassily, Zscout370 Казахстан

В документе, который приводит RT, указывается, что эта программа также направлена на «укрепление потенциала организаций гражданского общества и независимых СМИ» и на «повышение информированности общественности» в вопросах прав человека и демократии при использовании новых технологий.

При этом Еврокомиссия собирается потратить на такую инициативу до €500 тысяч, причем минимальный размер гранта составляет €220 тыс., максимальный — €250 тыс. Заявку на получение этих средств могут подать некоммерческие организации или организации гражданского общества, которые зарегистрированы в Евросоюзе или Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая всестороннюю поддержку участникам Великой Отечественной войны пообещал президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.