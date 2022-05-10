Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Экс-госсекретарь и бывший советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер допустил возникновение обстоятельств, которые могут принудить руководство Соединённых Штатов к смене режима в авторитарных странах. Соответствующее заявление политик сделал 9 мая в интервью Financial Times.

Генри Киссинджер Marsha Miller

В частности, Киссинджер пояснил, что учитывая уровень развития современных технологий и разрушительную силу современных видов вооружения, смена режима может быть навязана агрессией других государств.

«Мы должны понимать, что существуют различия в идеологии и интерпретации [фактов между авторитарными режимами и демократиями — ред.]. Нам следует использовать это понимание, оценивая важность возникающих проблем, но не делать это главным предметом конфронтации, если только мы не готовы сделать смену режима главной целью нашей политики», — уточнил Киссинджер.

Кроме того, Киссинджер отметил, что у него вызывает обеспокоенность нарастающая мощь новейших сложных видов вооружения, которое создаётся как авторитарными, так и демократическими странами. По мнению политика, применение подобных видов оружия чревато катастрофой «ранее непредставимого масштаба».

Экс-глава американской дипломатии указал, что международное сообщество избегает обсуждения вопроса о действиях после потенциального применения такого оружия. Но по мнению Киссинджера, в «совершенно новой эре» эта тема, которую до сих пор усердно обходили, неизбежно будет одним из предметов новой дипломатической и военной повестки.

Киссинджер считает, что Запад не сможет проигнорировать применение ядерного оружия, в случае, если это произойдёт.