Салехард, 10 мая, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Ямальские учёные помогают сохранить память о земляках — героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM 9 мая

В Научном центре изучения Арктики уточняются данные и устанавливаются новые факты об участии коренных народов Ямала в Великой Отечественной войне. Собраны новые сведения о 87 ханты и ненцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, ещё о 36 коренных ямальцах документы находятся на стадии проверки и верификации.

К примеру, из архивных данных выяснилось, что известному ямальскому поэту, журналисту и художнику Ивану Юганпелику при жизни не вручили орден Отечественной войны II степени и медаль «За отвагу», которыми он был награжден в 1945 и 1947 годах.

Научно-исследовательская работа завершится изданием книги военной славы о героях — представителях коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны сражаться за Родину ушёл каждый пятый житель ЯНАО, из них погиб каждый четвёртый.