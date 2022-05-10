Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:00 — REGNUM Семь человек погибли, 231 — получил ранения при столкновении на Шри-Ланке, вызванных политическим кризисом. Об этом 10 мая передает News First.

Столкновения начались 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии «Народный фронт Шри-Ланки» напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями президента и премьера страны.

Для разгона участников столкновений полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Для охраны порядка привлечены подразделения армии.