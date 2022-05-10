Уфа, 10 мая, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Почётные звания «Народный артист Республики Башкортостан» присвоены певцам Льву Лещенко и Николаю Баскову. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Башкирии.

Alexey Yushenkov Лев Лещенко

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил удостоверения певцам на концерте в Уфе, посвящённом 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил большой вклад Лещенко и Баскова в развитие культуры и искусства региона.

Советский певец Лев Лещенко удостоен звания народного артиста РСФСР в 1983 году. Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Эстрадный и оперный певец Николай Басков награждён почётным званием народного артиста России в 2009 году.