Москва, , 07:52 — REGNUM Три основных российских телеканала отказались от советских фильмов в День Победы. Об этом 10 мая сообщил в своём телеграм-канале видеоблогер Евгений Баженов, также известный как BadComedian.

Солдаты Цитата к/ф «Они сражались за Родину». реж. Сергей Бондарчук. 1975. СССР

«Созидательные и здравые идеи устарели, а значит надо чтить и помнить небесных предателей по справедливости, дрифт и НИТРО в безопасной войне, а также людей, которые в Сталинграде жизнь теряли ради Кати (язвительная отсылка к картине «Сталинград» Фёдора Бондарчука — ИА REGNUM)», — таким образом в новом ролике Баженов охарактеризовал позицию телеканалов и продюсеров новых фильмов о Великой Отечественной войне.

Он обратил внимание, что в День Победы вместо советского кино в прайм-тайм по российским телеканалам, в частности, показали картину «Т-34», которую в ходе рекламной кампании журналисты называли «Форсажем» на танках», а также ленты «Девятаев», «Сталинград», «Топор», «Танки», «Зоя», «Диверсант» и другие, которые, по мнению Баженова и многих экспертов, не имеют отношения к реальной истории и несут совершенно другие идеи и посылы.

Видеоблогер отметил, что после «недовольства зрителей и большой шумихи в СМИ» Первый канал всё же поставил в сетку вещания ленту «В бой идут одни старики» Леонида Быкова, но не в прайм-тайм, поскольку это время было занято спорной картиной «Диверсант», в которой при помощи компьютерных технологий на экран вернули умершего в 2010 году Владислава Галкина.

Баженов обратил внимание, что те российские телеканалы, которые не считаются центральными, «всё ещё умудряются показывать нормальное кино, которое более менее раскрывает ту войну и цели сторон», но при этом даже они в прайм-тайм ставят всё те же посредственные новые российские картины. «Зрителя старательно отвлекают обёрткой от начинки. Главное — не задумывайся, не разбирайся, не изучай историю», — подчеркнул Баженов.