Донецк, 10 мая 2022, 07:50 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 10 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.
Ранее населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).
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