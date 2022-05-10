Донецк, , 07:50 — REGNUM ВСУ выпустили по Ясиноватой 10 ракет из БМ-21 «Град». Об этом 10 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).

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