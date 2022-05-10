Москва, 10 мая, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Отказ от оплаты газа из РФ по новой схеме приведет к новому всплеску цен на него в Европе, считает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

ИА REGNUM Газ

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По ее мнению, приближение сроков расчетов европейских компаний за газ, поставленный в апреле, приведет к появлению новых «отказников», а значит, и к росту спотовых котировок.

При этом именно от количества стран, пожелавших прекратить сотрудничество с Газпромом, будет зависеть продолжительность и мощность всплеска.

С учетом сезонного сокращения спроса на газ можно ожидать спотовых цен в пределах $1000 за 1000 куб. м, отметила она, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за поставки газа и нефти.

«Происходит простая вещь, о которой … все, кто нас осуждает в последние дни, почему-то не хотят говорить: у нас украли деньги, более 300 млрд долларов. … Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Мы не имеем права перед собственным народом позволять Западу продолжать свои воровские привычки», — отметил он.