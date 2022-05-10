Бугуруслан, Оренбургская область, 10 мая, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Бугурусланском районе Оренбургской области полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД Оренбургской области ДТП в Бугурусланском районе

Авария произошла в селе Благодаровка. 18-летний водитель за рулём машины «ВАЗ 111 730» не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся. В результате он скончался.

Его 19-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка по факту ДТП.