Штат Нью-Йорк, США, 10 мая, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Один из портретов актрисы Мерилин Монро работы классика поп-арта Энди Уорхолла был продан на торгах аукционного дома Christie’s за $195,04 млн. Об этом 9 мая сообщила газета New York Times.

Аукцион

Портрет актрисы, широко известный под названием Shot Sage Blue Marilyn изображает Монро на светло-бирюзовом фоне. Уорхолл создал его, применив метод шелкографии, в 1964 году, через два года после смерти голливудской дивы. Картина является одним из символов современного американского искусства и одним из культовых шедевров в стиле поп-арт.

Эксперты оценивали портрет в $200 млн, так что итоговая цена практически совпала с их ожиданиями. Победителем в торгах стал американский арт-дилер Ларри Гагосян, он приобрёл портрет за рекордные для произведения американского искусства $195,04 млн.

Портрет был предоставлен аукционному дому благотворительным фондом Томаса и Доррис Амман. Все вырученные от продажи произведения искусства денежные средства пойдут на финансирование фонда, занимающегося помощью детям.