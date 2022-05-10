Пхеньян, , 07:27 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы, передает ЦТАК.

Ким Чен Ын President.go.kr

Следите за развитием событий в трансляции: «Одна на всех — мы за ценой не постоим. Посвящение Дню Победы — трансляция»

Он выразил «твердую солидарность» делу российского народа по искоренению политической и военной угрозы.

«Выражаю твердую солидарность с делом народа РФ, чтобы коренным образом устранить политические и военные угрозы и шантаж со стороны враждебных сил и защитить … мир и безопасность страны, продолжая традицию бессмертной победы», — отметил Ким Чен Ын.

Он напомнил, что русский народ продемонстрировал героизм и самопожертвование «в борьбе справедливости» за уничтожение фашизма.

Лидер КНДР выразил уверенность, что дружественные отношения между КНДР и РФ будут укрепляться и развиваться непрерывно.