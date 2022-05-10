Пхеньян, 10 мая, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем Победы, передает ЦТАК.

President.go.kr Ким Чен Ын

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Он выразил «твердую солидарность» делу российского народа по искоренению политической и военной угрозы.

«Выражаю твердую солидарность с делом народа РФ, чтобы коренным образом устранить политические и военные угрозы и шантаж со стороны враждебных сил и защитить … мир и безопасность страны, продолжая традицию бессмертной победы», — отметил Ким Чен Ын.

Он напомнил, что русский народ продемонстрировал героизм и самопожертвование «в борьбе справедливости» за уничтожение фашизма.

Лидер КНДР выразил уверенность, что дружественные отношения между КНДР и РФ будут укрепляться и развиваться непрерывно.