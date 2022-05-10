Пхеньян, , 07:21 — REGNUM Президента России Владимира Путина поздравил с Днём Победы лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и выразил солидарность с российским народом по ликвидации угрозы со стороны враждебных сил. Об этом 10 мая сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидер КНДР напомнил о героизме и самопожертвовании российского народа в «борьбе справедливости» за уничтожение фашизма и выразил твёрдую солидарность с делом народа России по «искоренению политических и военных угроз и шантажа со стороны враждебных сил».

Также Ким Чен Ын солидарен с российским народом в деле защиты достоинства, мира и безопасности страны. Северокорейский лидер назвал действия России по устранению угроз национальной безопасности «продолжением традиций бессмертной Победы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил президент России Путин, России не дали использовать шанс на мирное разрешение ситуации на Украине.

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