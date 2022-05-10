Берлин, , 07:21 — REGNUM ФРГ и Катар столкнулись с трудностями во время переговоров о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), передает 10 мая Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции и перестройка мировой финансовой системы — трансляция»

Разногласия возникли по поводу основных условий. Стороны обсуждают длительность контракта и его угрозу для целей ФРГ по декарбонизации. Также Катар оговаривает положение об ограничении направления поставок, которое не позволит Берлину перенаправлять СПГ в другие районы ЕС.

Источник отмечает, что поставки СПГ из Катара в ближайшее время «не ожидаются». При этом газовые компании ФРГ планируют возобновить переговоры с Катаром в мае.