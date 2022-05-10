Москва, , 06:57 — REGNUM Администрация Rutube рассказала, как проходят работы по восстановлению работы российского видеосервиса. Публикацию она разместила 10 мая в официальном телеграм-канале.

Кибербезопасность Иван Шилов © ИА REGNUM

«От RUTUBE, как обычно, ожидают молниеносного решения всех проблем», — написали разработчики, отметив, что «привыкли к завышенным требованиям». Они обратили внимание подписчиков, что «волшебных палочек в реальной жизни не существует», сообщили, что «большая команда» уже более 15 часов (по состоянию на 9 мая 2022 года, 23:32 по московскому времени) пытается восстановить работоспособность видеохостинга, и отметили, что в последние месяцы Rutube посещают «десятки миллионов пользователей».

Пресс-служба Rutube также написала, что пытается решить возникшую проблему вместе с партнерами и опубликовала в телеграм-канале обращение на украинском языке к пользователям, радующимся сбою в работе службы. «Должны сообщить, что мы могли бы переводить посты для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык», — отметила администрация платформы, пообещав сообщить недоброжелателям новость о возобновлении работы Rutube «на эксклюзивных правах».

Напомним, 9 мая 2022 года пресс-служба Rutube сообщила, что видеохостинг подвергся «крупнейшей в истории компании кибератаке». «RUTUBE заказали», — заявили разработчики, отметив, что APT (advanced persistent threat — целевая продолжительная кибератака повышенной сложности) — это хорошо спланированные и очень дорогие атаки.

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