Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Обеспокоенность возможным отсутствием у России выхода из кризиса на Украине выразил президент США Джозеф Байден. Об этом 9 мая сообщает агентство Reuters.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи с представителями Демократической партии американский лидер заявил, что обеспокоен тем, что «у России в настоящий момент нет выхода» из кризиса на Украине. Байден уточнил, что пытается составить план действий в текущей ситуации.

В то же время, как сообщает пресс-пул Белого дома, президент США оценил действия российского лидера Владимира Путина в создавшихся обстоятельствах как «очень расчётливые». Байден полагает, что президент России планировал разделить НАТО и Европейский союз.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден призвал Конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине в размере $33 млрд. В случае, если этого сделано не будет, Вашингтон через десять дней вынужденно приостановит помощь Киеву.

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