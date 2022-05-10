Берлин, , 05:32 — REGNUM Комплекс мер на случай возможного неожиданного прекращения поставок газа из России начала готовить Германия. Об этом 10 мая сообщает агентство Reuters.

Флаг Германии Pixabay.com

По данным агентства, подготовку «кризисного плана» курирует министерство экономики ФРГ. План подразумевает предоставление властями Германии кредитов и гарантий для поддержки энергетического сектора экономики ФРГ, а также осуществление контроля над критически важными корпорациями, в том числе и покупку доли в них.

По мнению ряда высокопоставленных должностных лиц ФРГ, страна уже приблизилась к пределу санкционных мер, которые ещё возможно ввести в отношении России, не вызвав при этом экономический спад в самой Германии. При этом даже самые радикальные сторонники антироссийских санкций весьма осторожно относятся к идее полного отказа от поставок газа из России. Более того, в Берлине опасаются, что Москва может приостановить поставки газа в одностороннем порядке.

Также утверждается, что руководители крупных немецких компаний, поддерживающие связи с Россией, пытаются повлиять на чиновников, призывая их не вводить запрет на поставки российского газа. Главы компаний обещают ограничить связи с Россией в сфере поставок энергоносителей, но при этом просят Берлин не вынуждать их выполнить такое требование немедленно.

Уточняется, что работа над «кризисным планом» продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Германии ожидается дефицит продовольствия в связи с ростом цен на сырьё.

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