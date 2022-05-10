Токио, , 05:00 — REGNUM Расширенные санкционные списки, введённые из-за российской спецоперации на Украине, опубликовал 10 мая МИД Японии.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В опубликованных японским внешнеполитическим ведомством документах значится 141 человек. В списки были внесены представители руководства России, чиновники и бизнесмены, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, а также представители руководства Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Санкции предусматривают заморозку активов указанных в списке лиц, в случае их обнаружения в Японии.

Кроме того, в санкционный список было добавлено более 70 новых российских компаний, в том числе «Алмаз-Антей», ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Для них предусмотрен запрет на экспорт товаров и проведение транзакций.

Всего в Японии в санкционных списках значатся уже более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций. Кроме того, власти Японии запретили к экспорту более 300 наименований товаров и технологий из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении японских властей пополнить пакет антироссийских санкций.

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