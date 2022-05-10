Берлин, , 03:44 — REGNUM Призыв к возобновлению и конкретизации переговоров между Россией и Украиной для скорейшего достижения мирного урегулирования сделал канцлер Германии Олаф Шольц 9 мая на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

Шольц уточнил, что переговоры между Москвой и Киевом должны возобновиться и стать более конкретными, чтобы в итоге было достигнуто мирное соглашение между сторонами. По словам канцлера ФРГ, сделать это нужно как можно скорее, чтобы Украина не подверглась ещё большим разрушениям.

При этом канцлер Германии указал, что боевые действия должны быть прекращены, а Россия должна вывести свои войска с территории Украины.

«В любом случае должно быть ясно, что невозможно представить, чтобы Украина согласилась на продиктованный ей мир, а также на ситуацию, когда ей навязывают условия, которые она с учетом суверенитета и территориальной целостности не может принять», — заявил Шольц.

Напомним, переговоры между Россией и Украиной ведутся с 28 февраля, несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем общение между сторонами продолжилось в формате видеосвязи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что 15 апреля украинской стороне был передан проект документа о соглашениях с конкретными формулировками, в настоящее время Москва ожидает ответа со стороны Киева.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что канцлер Германии Шольц заявил об отсутствии выбора в вопросе поставок оружия Киеву.

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