Веракрус, Мексика, , 03:16 — REGNUM Операцию по поиску убийц журналистки Йессении Мольинедо, которая была убита группой неизвестных вооружённых людей, ведут власти мексиканского штата Веракрус. Об этом 9 мая сообщил губернатор штата Куитлауак Гарсия в своём Twitter.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Идет совместная операция по поиску ответственных в убийстве журналистки в муниципалитете Косолеакаке. Для тех, кто еще не понял, — в Веракрусе такие преступления не покрываются и не допускаются», — написал Гарсия в своём микроблоге.

По предварительным данным, группа вооружённых злоумышленников 9 мая напала на владелицу новостного портала El Veraz Йессению Мольинедо Фалькони и фотографа этого же издания Шейлу Гарсия. Обе женщины были убиты, преступники с места происшествия скрылись.

Йессения Мольинедо Фалькони стала десятой с начала 2022 года журналисткой, погибшей в Мексике от рук преступников.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве колумниста El Debate Луиса Энрике Рамиреса, который проработал за свою 40-летнюю карьеру журналиста в крупнейших изданиях страны. Тело Рамиреса было найдено на обочине дороги в черном мешке, сообщили в его издательстве.

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