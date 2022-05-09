Гавана, 10 мая, 2022, 02:54 — ИА Регнум. До 40 человек возросло число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga, расположенном в центре кубинской столицы Гаваны. Об этом 9 мая сообщило министерство здравоохранения Кубы.

ИА REGNUM Куба

По состоянию на 18:30 по местному времени 9 мая пострадавших в результате ЧП в отеле было 94 человека, из них 40 скончались, 18 госпитализированы, 36 выписаны из медучреждения. Из 18 пациентов, остающихся под наблюдением врачей, шестеро находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что среди шестерых пострадавших в критическом состоянии — двое несовершеннолетних. Всего было госпитализировано пятеро детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководство сети отелей «Гавиота», к которой принадлежит и отель Saratoga, в котором произошёл взрыв, оказывает помощь семьям погибших и пострадавших при взрыве в отеле.