Прага, , 02:21 — REGNUM Решение о лишении статуса почётного гражданина лётчика-космонавта СССР Валентины Терешковой приняла администрация чешского города Ческе-Будеёвице. Об этом 9 мая сообщило интернет-издание Idnes.

Валентина Терешкова Pixabay.com

Первая женщина-космонавт Терешкова была лишена статуса почётного гражданина города Ческе-Будеёвице в связи с тем, что она в качестве депутата Госдумы России («Единая Россия») поддержала спецоперацию России на Украине. За решение проголосовали 32 из 45 членов муниципалитета, против были шестеро, остальные воздержались.

Напомним, что статуса почётного гражданина города Ческе-Будеёвице Терешкова была удостоена в 1979 году. Первая женщина-космонавт стала не единственной, кого руководство города лишило такого статуса. Так, в 2017 году город Ческе-Будеёвице лишил статуса почётного гражданина советского лидера Иосифа Сталина и лидера коммунистов Чехословакии 1940-1950--х годов Клемента Готвальда.

Кроме того, решением властей Праги был лишён статуса почётного гражданина советский маршал Иван Конев.

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