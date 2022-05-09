Алжир, 10 мая, 2022, 01:51 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Алжир. Об этом 10 мая сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ожидается, что глава МИД России проведёт в Алжире переговоры со своим коллегой Рамтаном Ламамрой. Предыдущая встреча министров иностранных дел двух стран состоялась в начале апреля в Москве, куда Ламамра прибыл для участия в переговорах в контактной группе Лиги арабских государств (ЛАГ) по Украине.

Глава МИД России Лавров последний раз посещал Алжир в 2019 году. Нынешний визит проходит в год 60-летия установления дипотношений между Москвой и Алжиром.

Стоит отметить, что президент России Владимир Путин говорил, что Москву и Алжир связывают прочные дружеские отношения, и указывал на намерение развивать сотрудничество с республикой, которая является одним из трёх ведущих торговых партнеров России в Африке.