Вашингтон, , 01:18 — REGNUM Одобрить запрос на выделение дополнительного финансирования Украине в размере $33 млрд призвал Конгресс США американский лидер Джозеф Байден. Об этом сказано в заявлении, распространённом 9 мая пресс-службы Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я призываю Конгресс незамедлительно принять законопроект о дополнительной помощи Украине и передать его мне на подпись в ближайшие несколько дней», — сказано в обращении Байдена к Конгрессу США.

Президент США поясняет, что если этого сделано не будет, США вынужденно приостановят помощь Киеву примерно через десять дней. По словам Байдена, он уже практически полностью исчерпал ресурсы, выделенные ему на поддержку Украины двухпартийным большинством в Конгрессе.

Как отметил президент США, допустить остановки поставок помощи «украинским бойцам» нельзя, поэтому американский лидер призвал Конгресс не медлить с принятием законопроекта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

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