Париж, , 00:37 — REGNUM Конфликт на Украине может продлится несколько лет. Такое предположение сделал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала BFM.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

По мнению Ле Дриана, конфликт будет долгим и сложным в связи с нежеланием властей Киева уступить Донбасс. При этом Ле Дриан уверен, что говорить об «эскалации, связанной с применением ядерных вооружений» неправомерно.

Глава МИД Франции подчеркнул, что его страна не является стороной конфликта и её войска не участвуют в сражениях на территории Украины. Вместе с тем Ле Дриан признал, что Париж поставляет вооружение Киеву

«Мы не сражаемся на стороне Украины, мы поставляем оружие и только», — уточнил глава французского МИД.

Так4же Ле Дриан пояснил причины, по которым президент Франции Эммануэль Макрон до сих пор не посетил Украину со дня начала конфликта. По словам Ле Дриана, для такого визита ещё не сложилась повестка.

Ле Дриан отметил необходимость продолжить российско-украинские переговоры, но указал, что для полноценного диалога необходимо немедленное прекращение огня, так как иначе это будет напоминать разговор «с револьвером у виска».

Глава внешнеполитического ведомства Франции подтвердил работу стран Евросоюза над шестым пакетом санкций, который должен включать полное эмбарго на энергоносители из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению президента Франции Макрона, Украина сама должна определять условия для переговоров с Россией.

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