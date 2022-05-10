10 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 19:33 — REGNUM День Великой Победы вместе с супругой встречает ветеран Великой Отечественной войны Василий Федорович Горбовский, отметивший в 2022 году 95-летний юбилей. В числе его наград — медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Но главной наградой ветеран считает любовь, которую он встретил в 44-м и смог отыскать лишь через семь лет. В гостях у ветерана Великой Отечественной войны побывал корреспондент ИА REGNUM.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский и внук Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

Родился ветеран на хуторе Калантай (Ставропольский край) 15 февраля 1927 года. Населённый пункт был небольшой — чуть больше 50 домов. Хутор расположен у ручья, из которого брали воду для скота и полива огорода, кругом хутор окружали бугры.

«Зимы были страшные! Двери нельзя открыть было, заметало!» — вспоминает Василий Федорович.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский и внук Александр Погожев © ИА REGNUM

На хуторе были детские ясли, потом до третьего класса с детьми занимались учителя здесь же на хуторе, а с четвёртого класса приходилось детям ходить за три километра в село Красный Октябрь в школу.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

«В 37-м году я в колхоз пошел погонять быков. Погоныш. Две пары запрягали, травянка называется, и покрикивал на них «Погоняй!». Это в школьные каникулы. Так постепенно подрастали. Отца у нас раскулачили. Какие там кулаки на хуторе? Пришли два человека, одетые в кожанки, о чём они с отцом говорили, было не слышно. Мне было пять лет, нас пятеро детей, были ещё меньше меня. У нас была линейка, как тачанка, но линейка. Пару лошадей в неё запрягали, ездили в Сергиевку в церковь посвятить на Пасху куличи. Ничего на лошадях не делали, не пахали. Чинушам из Сергиевки, видать, понадобились эти лошади, клюнули на пару лошадей. Привязали корову с телком, отца посадили и в Сергиевку отвезли, оттуда отправили в тюрьму в Ставрополь. За что? А коров же кормить надо, а кто их кормить будет? Всех вырезали. Не знаю как, но отец сбежал и долго прятался недалеко от хутора. Но утаиться ж трудно, люди сначала делали вид, что не знают, а потом сами пришли и позвали, чтоб выходил, так и замялось всё», — говорит Василий Федорович.

Так с самого детства маленький Василий до самой армии работал в полях на сельхозугодьях. Выращивали зерно, вручную с мальчишками и женщинами вязали снопы и скирдовали сено. Работали, не покладая рук. Домой уходили только кормящие матери и те, у кого некому подоить корову.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

В 1944 году его призвали на фронт. Василия Фёдоровича определили в артиллерию. Армейский путь по железной дороге лежал через Сталинград, Оренбуржье — в учебную школу в Тоцкие лагеря возле города Чкаловский (Бузулук). Затем его перевели в Павловские лагеря под Оренбург в 92-й запасной стрелковый полк, где пробыл несколько месяцев.

Фотографии ветерана Александр Погожев © ИА REGNUM

Победу Василий Федорович встретил в Польше, в городе Гросс-борн, ныне это заброшенный военный городок Кломино. Там он также продолжал службу в гаубичном артиллерийском полку.

«Выезжали на боевую тревогу. Цепляли пушки, ехали, окапывались, выбирали маяк, делали артиллерийский веер и после команды командира батареи с наблюдательного пункта давали огонь, пока не попадём. Недолёт, значит, добавляем мешки с порохом. Как цель поражена — отбой, собираемся и в место дислокации. Оказывается, как у нас сейчас на Украине бандеровцы резали солдат и так далее, там был пан Плесуцкий. Они нападали на наши соединения с финнами с ножами и вырезали солдат, захватывали оружие. Мы их били артиллерией», — вспоминает ветеран.

Портрет Василия Фёдоровича Александр Погожев © ИА REGNUM

После Победы был переведён сначала в польские города Дееп, затем в Вальденбург (Валбжих). Далее служба продолжалась в Минске до 1953 года, там он служил шофёром.

Василий Фёдорович с трофейной ложкой, которую всю службу проносил в сапоге Александр Погожев © ИА REGNUM

Ещё в 1944 году в военном госпитале Василий Федорович встретил свою первую любовь и будущую супругу Валентину Фёдоровну Мазынскую. В 1951 году Василий вернулся в госпиталь, нашёл Валентину и поехал свататься. В военное время девушка была партизанской связной, потому что папа был в Борисовском подполье. Валентину Фёдоровну пять раз забирали в гестапо и угоняли в Германию в плен.

Семейное фото Александр Погожев © ИА REGNUM

Семья Горбовских Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

Валентина Фёдоровна Мазынская Александр Погожев © ИА REGNUM

После службы Василий Фёдорович поднимал в Казахстане целинные земли, работал водителем в колхозе, трудился на молочном заводе и даже после выхода на пенсию восемь лет ходил на работу. В свои 95 лет Василий Фёдорович уверенно держится на ногах, обладает силой в руках и поёт в местном Доме культуры два раза в неделю.

Фото с ветеранами Александр Погожев © ИА REGNUM

Двор ветерана Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович в своем дворе Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович в своем дворе Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович в огороде Александр Погожев © ИА REGNUM Василий Фёдорович в огороде Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский с дочерью и внуком Александр Погожев © ИА REGNUM

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Горбовский Александр Погожев © ИА REGNUM

У калитки Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович на лавке у дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович на лавке у дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Василий Фёдорович на лавке у дома Александр Погожев © ИА REGNUM

Братская могила воинам Красной армии, освобождавшим село Александровское от фашистских захватчиков Александр Погожев © ИА REGNUM