Псков, , 23:59 — REGNUM После двухлетнего перерыва «Бессмертный полк» в очном формате собрал в Псковской области 35 тыс. человек, которые вышли на улицы с портретами своих героев.

Псков Елена Молчанова © ИА REGNUM

«По данным областного УМВД только в Пскове в шествии приняло участие более 18 тысяч человек! Это самая массовая акция за всю историю её проведения», — сообщил 9 мая глава Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, прошедший по улицам городов всей страны «Бессмертный полк» «красноречивее любых слов показал, как сильно мы все сплотились перед внешними вызовами и угрозами».