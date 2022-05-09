Поездка Байдена на Украину не планируется — Псаки
Вашингтон, 9 мая, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. Об этом 9 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
«Поездка (президента США Джо Байдена на Украину) в настоящее время не планируется», — сказала она.
При этом Псаки добавила, что посетить Украину с визитом американский лидер хотел бы.
Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес сообщила, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.