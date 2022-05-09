Вашингтон, 9 мая, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Визит президента США Джо Байдена на Украину пока не планируется. Об этом 9 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

Obamawhitehouse.archives.gov Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

«Поездка (президента США Джо Байдена на Украину) в настоящее время не планируется», — сказала она.

При этом Псаки добавила, что посетить Украину с визитом американский лидер хотел бы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес сообщила, что 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.