Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу подписал 9 мая президент США Джо Байден. Об этом сообщила помощник пресс-секретаря Белого дома Энджела Перес в соцсети Twitter.

Джо Байден Gage Skidmore

«Подписан (президентом США Джо Байденом) закон о ленд-лизе для обороны демократии Украины 2022 года», — отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, 6 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила журналистам, что закон, упрощающий оказание военной помощи украинским властям, будет 9 мая подписан президентом США Джо Байденом.