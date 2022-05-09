Вашингтон, 9 мая, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Планы по нанесению удара с территории Украины по России существовали. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, документы, которые были найдены военнослужащими Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине, свидетельствуют об этом.

Полянский отметил, что прокси-войну с Россией ведет НАТО, а не наоборот.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что в НАТО допустили «фатальную стратегическую ошибку» в отношении ситуации вокруг Украины.